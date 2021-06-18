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Dünya

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Türkiye'de bu yıl 7 milyon Rus turist tatil yapabilir

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Andrey İgnatiyev, Türkiye'de bu yıl yaklaşık 7 milyon Rus turistin tatil yapabileceğini söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 18.06.2021
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Türkiye'de bu yıl 7 milyon Rus turist tatil yapabilir

Moskova

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Andrey İgnatiyev, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, bu yılın nisan-haziran döneminde 1,5 milyon Rus vatandaşının Türkiye'de tatil planladığını belirtti.

Tur operatörlerinin 22 Haziran itibarıyla Rus turistleri Türkiye'ye göndermeye hazır olduğuna işaret eden İgnatiyev, "Salgınla ilgili durum izin verirse, Türkiye'de bu yıl yaklaşık 7 milyon Rus turist tatil yapabilir." dedi.

Öte yandan, Rusya Kovid-19'la Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye ile 22 Haziran'da tekrar başlayacak uçuşların charter uçuşları da kapsadığı bildirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'de salgınla ilgili elverişli durum nedeniyle Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılacağını söylemişti.

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