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Dünya

Rusya, stratejik caydırıcılık için "Kinjal" füzelerini uçaklarla Kaliningrad'a gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, "Kinjal" hipersonik füzeleri taşıyan 3 savaş uçağını stratejik caydırıcılık önlemlerinin parçası olarak Rusya’nın Avrupa'daki bölgesi Kaliningrad'a konuşlandırdıklarını duyurdu.

Ali Cura   | 18.08.2022
Rusya, stratejik caydırıcılık için "Kinjal" füzelerini uçaklarla Kaliningrad'a gönderdi

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kaliningrad bölgesindeki Çkalovsk askeri havaalanına "Kinjal" hipersonik füzelerine sahip Mig-31 model 3 savaş uçağının stratejik caydırıcılık önlemleri çerçevesinde konuşlandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, uçakların 24 saat muharebe görevi yapacağına işaret edildi.

"Kinjal" füzelerine sahip savaş uçaklarının, Rus 6. ordu hava kuvvetleri ve hava savunma sistemleriyle etkileşim içinde olduğu belirtilen açıklamada, uçakların Rus Baltık Donanması uçaklarıyla da iş birliği yaptığı kaydedildi.

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