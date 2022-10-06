Dolar
18.59
Euro
18.20
Altın
1,712.79
ETH/USDT
1,363.80
BTC/USDT
20,011.00
BIST 100
3,553.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda FK Rigas Futbola Skola ile oynadıkları maçın ardından Skonto Stadında basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Fransa'yı Ukrayna'ya askeri destek sağlaması nedeniyle uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'ye, ülkesinin Ukrayna'ya askeri teknik destek sağlaması nedeniyle uyarıda bulundu.

Dmitri Chirciu   | 06.10.2022
Rusya, Fransa'yı Ukrayna'ya askeri destek sağlaması nedeniyle uyardı Fotoğraf: Vladimir Shtanko/AA

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Levy'nın bakanlığa çağrıldığı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştüğü belirtildi.

Gruşko'nun, Fransa ve diğer Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı askeri teknik desteğini değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Rus tarafı, Kiev yönetimine silah ve askeri teçhizat sevkiyatlarının ve Ukraynalı askerlerin hazırlığı için eğitim programlarının artırılmasından kaynaklanan tehditlere dikkati çekti. Bu çizginin, Paris yönetiminin Ukrayna'da barışçıl çözümden yana olduğu yönündeki sözleriyle çeliştiği vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplantılarının geciktirilmemesi, Rus temsilcilerinin de toplantılara katılmasının engellenmemesi gerektiği" vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 12 maddesi daha kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da İsveç Başbakanı Andersson ile görüştü
65+ Yaşlı Hakları Derneğinden "yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulduğu" iddialarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Rusya, Fransa'yı Ukrayna'ya askeri destek sağlaması nedeniyle uyardı

Rusya, Fransa'yı Ukrayna'ya askeri destek sağlaması nedeniyle uyardı

Kremlin: Zelenskiy'nin "Rusya'ya saldırma" yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı

Trabzonspor, Fransa'dan puansız dönüyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
AB, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti

AB, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti
Ukrayna: Bu ay Herson bölgesinde 29 yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı

Ukrayna: Bu ay Herson bölgesinde 29 yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet