Euro
9.95
Dolar
8.37
BIST 100
1,397.27
Altın
1,809.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakanlar Pakdemirli, Soylu ve Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Rusya, doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor

Rusya'nın doğusunda 217 noktada toplam 837 bin 813 hektar alanda orman yangınları devam ediyor.

Emre Gürkan Abay   | 02.08.2021
Rusya, doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor

Moskova

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda devam eden yangınların söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Dün 36 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "1 Ağustos itibarıyla 217 noktada toplam 837 bin 813 hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 115’i Yakutistan’da, 51’i ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yangının söndürülmesi için yaklaşık 5 bin kişi ve yüzlerce aracın görev yaptığı kaydedildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'in başkenti Pekin'e ulaşım Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısmen durduruldu
Sağlık ekipleri raftingcileri de aşıladı
Dünya genelinde 4 milyar 180 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 276'ya çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Rusya, doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor

Rusya, doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor

Yangın mağduru besiciler için Türkiye seferber oldu

Seydikemer'deki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

İsrail'den Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

İsrail'den Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: Bakanlığımız hiçbir zaman yangın söndürmek için ihaleye çıkmamıştır

Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: Bakanlığımız hiçbir zaman yangın söndürmek için ihaleye çıkmamıştır
Akseki'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Akseki'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor