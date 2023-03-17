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Şoygu, Karadeniz'de ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesine neden olan pilotları ödüle layık gördü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürülmesine sebep olan Rus savaş uçaklarının pilotlarını ödüle layık gördüğü bildirildi.

Dmitri Chirciu  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Şoygu, Karadeniz'de ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesine neden olan pilotları ödüle layık gördü

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın geçici durum alanını ihlal ettiği ve düştüğü anımsatıldı.

Açıklamada, Şoygu'nun, söz konusu İHA'nın Rus sınırları ihlalini önleyen Su-27 uçaklarının pilotlarını ödüle layık gördüğü belirtildi.

Olay

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), 14 Mart'ta, iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.​​​​​​​

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 15 Mart'ta, İHA'nın düşmesini telefonda görüşmüştü.

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