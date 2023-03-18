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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD: Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğine dair şüphe yok

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğini ve bu hususta sorumluların hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Tuğçenur Akgün  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
ABD: Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğine dair şüphe yok

New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararına ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Watson, "Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları ve zulümler işlediğine dair şüphe yok. Biz de sorumlulardan hesap sorulması gerektiği konusunda nettik. UCM Savcısı bağımsız bir aktör ve önündeki kanıtlara bakarak kendi kararlarını verir. Savaş suçu işleyenlerin hesap vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.



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