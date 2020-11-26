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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Pek çok AB ülkesi, başkalarıyla kibirli konuşma alışkanlığından vazgeçmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pek çok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin başkalarıyla kibirli konuşma alışkanlığından vazgeçmediğini söyledi.

Ali Cura   | 26.11.2020
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Pek çok AB ülkesi, başkalarıyla kibirli konuşma alışkanlığından vazgeçmiyor

Minsk

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus ile Rusya dışişleri bakanlıkları arasında Minsk'te yapılan toplantıda AB'ye ilişkin eleştirilerde bulundu. 

AB ile ilişkilerin düşmanca tutumu nedeniyle kolay olmadığına dikkati çeken Lavrov, “Pek çok AB ülkesi, güçlü konumundan dolayı başkalarıyla kibirli konuşma alışkanlığından vazgeçmiyor. Bu alışkanlık, karşılıklı saygı, eşit bir diyaloğu yeniden tesis etme olanaklarını sınırlıyor.” diye konuştu.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile ortak basın toplantısında da değerlendirmelerde bulunan Lavrov, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin başka ülkelerin içişlerine müdahale etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Lavrov, “Bu ülkeler sözde renkli devrimlerin kirli yöntemlerini kullanmaya devam ediyor. Bu yöntemlerin nasıl uygulandığını Belarus’ta görüyoruz." dedi.

Belarus’un, Rusya’nın müttefiki ve stratejik ortağı, halkının da “kardeş” olduğunu ifade eden Lavrov, Belarus’ta istikrar için yönetimin inisiyatifiyle yapılacak anayasa reformunun önemli bir aşama olacağını dile getirdi.

Almanya’nın son zamanlarda NATO ve AB üyesi olmayan ülkelere karşı saldırgan yaklaşım sergilemede “lokomotif” haline geldiğini kaydeden Lavrov, Batı'nın insan hakları konusunda çifte standart sergilediğine işaret etti.

Lavrov, Fransa, Almanya ve Polonya’daki sokak gösterilerinde polisin şiddet kullanarak göstericileri dağıtmasına karşın hiç kimsenin ses çıkarmadığına dikkati çekti.

Belarus Dışişleri Bakanı Makey de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İnsan Hakları Konseyinde "Belarus meselesi" ile ilgili son olayların, haksız yaptırım tedbirlerinin, Avrupa Birliği tarafından durumun siyasallaştırıldığını açıkça gösterdiğini savundu.

Makey, Batı’nın insan haklarıyla ilgili konuları kötüye kullandığını ve çifte standart uyguladığını söyledi.

Ayrıca Makey, Avrupa Konseyi ile iş birliği programları konusunda Belarus ile anlaşma olmaksızın herhangi bir karar alınması halinde bu kuruluşla etkileşimi durduracaklarını dile getirdi.

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