Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Blinken yarın telefonda görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştireceği bildirildi.
Moskova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lavrov ile Blinken arasında 1 Şubat’ta telefon görüşmesi yapılacağını duyurdu.
Zaharova, iki bakan arasında "şimdilik" yüz yüze görüşmenin planlanmadığını kaydetti.
Lavrov ve Blinken, Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik nedeniyle son olarak 21 Ocak’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelmişlerdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.