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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Blinken yarın telefonda görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştireceği bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 31.01.2022
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Blinken yarın telefonda görüşecek

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lavrov ile Blinken arasında 1 Şubat’ta telefon görüşmesi yapılacağını duyurdu.

Zaharova, iki bakan arasında "şimdilik" yüz yüze görüşmenin planlanmadığını kaydetti.

Lavrov ve Blinken, Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik nedeniyle son olarak 21 Ocak’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelmişlerdi.

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