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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna ile üçüncü tur müzakereleri İstanbul'da yapmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’yla üçüncü tur müzakereleri İstanbul’da yapmaya hazır olduklarını, tarafların sundukları memorandumların ise birbirine zıt olduğunu söyledi.

Dmitri Chirciu  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna ile üçüncü tur müzakereleri İstanbul'da yapmaya hazırız

Minsk

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