Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna ile üçüncü tur müzakereleri İstanbul'da yapmaya hazırız
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’yla üçüncü tur müzakereleri İstanbul’da yapmaya hazır olduklarını, tarafların sundukları memorandumların ise birbirine zıt olduğunu söyledi.
Minsk
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