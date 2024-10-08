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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Ali Cura  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Moskova

Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler zirvesi marjında Aliyev ile Kremlin Sarayı’nda gerçekleştirdiği görüşmenin başında konuşma yaptı.

Dün akşam BDT liderleriyle gayriresmi görüşmede de iki ülke arasındaki ilişkilere değindiklerini hatırlatan Putin, Rusya ile Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde geliştiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 4,3 milyar dolar, Rusya’nın Azerbaycan’a doğrudan yatırımlarının ise 4 milyar dolardan fazla olduğunu kaydeden Putin, hem enerji sektörü hem de altyapı geliştirme alanında projeler bulunduğunu dile getirdi.

Putin, "(Projelerin) hepsi umut verici, hepsi gerçek, yaşayan projeler; hem ikili hem de çok taraflı." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Putin’in Azerbaycan ziyareti sonrasında ikili ilişkilerin dinamiklerinin oldukça dikkat çektiğini vurgulayarak, Bakü'de ağustosta alınan kararların uygulanması kapsamında çeşitli kurumların temsilcileri ve hükümet üyeleri düzeyinde çok sayıda temas gerçekleştiğine işaret etti.

Aliyev, "Özellikle de ağustos ayında Bakü'de ana hatlarını çizdiğimiz yeni projeler elbette sürekli dikkat ve kontrolümüzü gerektiriyor. Dolayısıyla bugün, gündemi bir kez daha gözden geçirmek ve vardığımız anlaşmaların uygulanmasına yönelik spesifik adımları belirlemek için iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.

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