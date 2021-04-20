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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'e Donbas'ta görüşmeyi önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Donbas'ta görüşmeyi teklif etti.

Talha Yavuz   | 20.04.2021
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'e Donbas'ta görüşmeyi önerdi

Kiev

Zelenskiy, Facebook'tan paylaştığı video mesajda Putin'e seslendi.

Ukrayna ve Rusya'nın ortak geçmişi olmasına rağmen geleceğe farklı baktıklarını söyleyen Zelenskiy, bu durumun bir problem olmak zorunda olmadığını, geç kalınmazsa fırsat olabileceğini belirtti.

Dün ve önceki gün Donbas krizinin çözümüne ilişkin toplantılarda durumu yerinde görüp anlamak için temas hattına gitme teklifinde bulunulduğunu hatırlatan Zelenskiy, "Ben oraya her ay gidiyorum Sayın Putin. Dahasına da hazırım ve size savaşın sürdüğü Ukrayna'nın Donbas bölgesinde herhangi bir noktada görüşmeyi öneriyorum." ifadelerini kullandı.

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