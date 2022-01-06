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Dünya

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun mal varlığına el konuldu

Ukrayna mahkemesi, vatana ihanetle suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun mal varlığına el konulmasına karar verdi.

Talha Yavuz   | 06.01.2022
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun mal varlığına el konuldu Fotoğraf: Vladimir Shtanko/AA

Kiev

Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'un haberine göre, Poroşenko'nun avukatı Igor Golovan, yaptığı açıklamada, Kiev Peçersk Mahkemesinin, Poroşenko'nun tüm mal varlığına el konulması kararı aldığını bildirdi.

Golovan, kararı temyize götüreceklerini söyledi.

Yurt dışında olan Poroşenko, 17 Ocak'ta ülkeye dönüp başsavcı ile görüşeceğini ifade etmişti.

Poroşenko. Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılardan kömür temin ettiği gerekçesiyle "vatana ihanet" ve "terörizme finansman sağlamakla" suçlanıyor.

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