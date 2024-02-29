Dolar
31.24
Euro
33.92
Altın
2,048.31
ETH/USDT
3,465.10
BTC/USDT
62,822.00
BIST 100
9,193.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, benzin ihracatını yarından itibaren 6 ay süreyle yasakladı

Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle yasakladı.

Emre Gürkan Abay  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Rusya, benzin ihracatını yarından itibaren 6 ay süreyle yasakladı

Moskova

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülke akaryakıt piyasasında istikrarın korunması için önlem alındığı belirtilerek, bu kapsamda benzin ihracatının 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle yasaklandığı, Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil hükümetlerarası anlaşmalarla yapılan sevkiyatın bu karar kapsamında olmadığı bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik olası yasak kararının planlanandan önce kaldırılabileceğini söylemişti.

Rusya'da benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle Eylül 2023'te de benzin ihracatı yasaklanmış, yaklaşık 2 ay sonra yasak kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistinli gazeteciden AA'nın "Kanıt" kitabı yorumu: Kitap, gözümle gördüğüm savaş suçlarını içeriyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mala ve kişilere karşı işlenen suçlarda 9 aylık dönemde olaylar süratle aşağı doğru iniyor
RTÜK Başkanı Şahin: Açık söylüyorum size eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, WIPO Genel Direktörü Tang ile bir araya geldi
Bakan Göktaş: Şiddet sadece kadınları ilgilendiren değil, toplumun temellerini sarsan ciddi bir sorundur

Benzer haberler

Rusya, benzin ihracatını yarından itibaren 6 ay süreyle yasakladı

Rusya, benzin ihracatını yarından itibaren 6 ay süreyle yasakladı

Putin: (Batı) Topraklarındaki hedefleri vurabileceğimiz silahlara sahip olduğumuzu anlamaları gerekiyor

İran’ın yeni araştırma ve gözlem uydusu Rusya'nın Soyuz roketiyle uzaya fırlatıldı

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Navalnıy'ın ölümüne dair etkin soruşturma istedi

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Navalnıy'ın ölümüne dair etkin soruşturma istedi
Moldova'daki ayrılıkçı Transdinyester bölgesi Rusya’dan koruma talep etme kararı aldı

Moldova'daki ayrılıkçı Transdinyester bölgesi Rusya’dan koruma talep etme kararı aldı
Çin, Ukrayna krizinin çözümü için "mekik diplomasisinin" ikinci turuna başlıyor

Çin, Ukrayna krizinin çözümü için "mekik diplomasisinin" ikinci turuna başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet