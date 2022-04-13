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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, ABD Kongresi üyeleri ve Kanadalı senatörlere yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet esası gereği ABD Kongresinin 398 üyesine ve 87 Kanadalı senatöre yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Ali Cura   | 13.04.2022
Rusya, ABD Kongresi üyeleri ve Kanadalı senatörlere yaptırım kararı aldı

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 24 Mart'ta Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerini Rusya karşıtı yaptırımlara dahil ettiği hatırlatıldı.

Mütekabiliyet esası gereği ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin 398 üyesi hakkında yaptırım kararı alındığı kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin bulunduğu listeye de yer verildi.

Kanadalı senatörlere yaptırım

Bununla birlikte bakanlıktan, mütekabiliyet esası gereğince 87 Kanadalı senatör hakkında yaptırım kararı alındığı bildirildi.

Kanada yönetiminin, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyelerine giriş yasağı da dahil olmak üzere yaptırım kararı aldığı anımsatılan açıklamada, "Karşılıklılık temelinde, Kanada Parlamentosunun görevdeki senatörlerine karşı yaptırım kararı alındı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Kanadalı senatörlerin isim listesi yayımlandı.

Çekyalı bir diplomat istenmeyen kişi ilan edildi

Açıklamada ayrıca geçen ay Çekya'nın başkenti Prag'daki bir Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki bir diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği ve söz konusu diplomatın 16 Nisan'da gün sonuna kadar ülkeyi terk etmesi gerektiği ifade edildi. ​​​​​​​


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