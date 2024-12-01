Rus uçakları, Halep kent merkezinin ana meydanı Sadallah El-Cabiri'ye saldırı düzenledi
Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kentinin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na hava saldırısı gerçekleştirdi.
Ankara
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus savaş uçakları kentin merkezinin ana meydanı Sadallah El-Cabiri'ye hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Rus savaş uçaklarının bugün Halep Üniversite Hastanesine yönelik saldırısında 9 kişi yaşamını yitirmişti.
Halep ve İdlib'deki çatışmalar
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.