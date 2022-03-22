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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol şehrine iki 'çok güçlü bomba' attığı belirtildi

Rus ordusunun Ukrayna’nın Mariupol şehrine iki "çok güçlü bomba" attığı bildirildi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 22.03.2022
Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol şehrine iki 'çok güçlü bomba' attığı belirtildi

Kiev

Mariupol Belediye Meclisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun saldırılarının devam ettiği Mariupol’a Rus güçlerinin havadan iki çok güçlü bomba attığı ve bunun sonucunda şehrin daha da büyük bir yıkıma maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Düşman, Ukrayna’nın Mariupol şehrini aşağılık bir şekilde yok etmeye devam ediyor. Rus hava kuvvetleri, bugün iki çok güçlü hava bombası attı. Şehir daha da büyük bir yıkıma maruz kaldı." ifadesi kullanıldı.

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