Euro
8.41
Dolar
6.97
BIST 100
1,540.59
Altın
1,778.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rus hava yolu şirketi Utair, Mahaçkale-İstanbul uçuşlarına başladı

İGA İstanbul Airport, Rus hava yolu şirketi UTairAvia'nın İstanbul Havalimanı'ndan Mahaçkale'ye uçuşlara başladığını duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 18.02.2021
Rus hava yolu şirketi Utair, Mahaçkale-İstanbul uçuşlarına başladı

İstanbul

İGA İstanbul Airport, Rus hava yolu şirketi UTairAvia'nın İstanbul Havalimanı'ndan Mahaçkale'ye uçuşlara başladığını duyurdu.

İGA İstanbul Airport'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rus hava yolu şirketi UTairAvia ile Grozni’den sonra yeni bağlantı noktamız Mahaçkale. 16 şubat 2021 itibarıyla B737-800 uçak tipi ile haftalık 3 frekans gerçekleştirilecek uçuşlarda emniyetli yolculuklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Trabzonspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 325 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 85 milyonu geçti

Benzer haberler

Rus hava yolu şirketi Utair, Mahaçkale-İstanbul uçuşlarına başladı

Rus hava yolu şirketi Utair, Mahaçkale-İstanbul uçuşlarına başladı