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Dünya

Rus birlikleri, uçakları ve gemilerinin Nikaragua'da faaliyetlerine izin verildi

Mehmet Alaca   | 10.06.2022
Rus birlikleri, uçakları ve gemilerinin Nikaragua'da faaliyetlerine izin verildi

Meksiko

Nikaragua'da, Rus birliklerine, uçaklarına ve gemilerine eğitim veya acil müdahale amacıyla faaliyet gösterme yetkisi verildi.

Ülkede dün onaylanan bir kararnameye göre, Devlet Başkanı Daniel Ortega, Rus birliklerinin, gemilerinin ve uçaklarının acil durumlarda veya doğal afetlerde insani yardım, kurtarma ve arama görevlerini ülkesinde yürütmesine izin verecek.

Hükümet ayrıca eğitim ve tecrübe paylaşımı amacıyla küçük Rus birliklerinin ülkedeki varlığını onayladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rus medya kuruluşu Sputnik'e yaptığı açıklamada, söz konusu durumun "rutin" olduğunu söyledi.


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