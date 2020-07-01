Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,644.40
Altın
1,774.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ruhani: İran Suriye krizinde siyasi çözüme inanıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye krizinde siyasi çözümden yana olduklarını, askeri seçeneklerin çözüm getirmeyeceğini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 01.07.2020
Ruhani: İran Suriye krizinde siyasi çözüme inanıyor

Tahran

Hasan Ruhani, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Astana Formatında Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Üçlü Zirve'nin ertelenmesine neden olduğunu ancak bu süre içinde Suriye'de birçok gelişme meydana geldiğini aktaran Ruhani, bu nedenle zirveyi video konferans ile yapmaya karar verdiklerini belirtti ve normal toplantıyı da kısa sürede İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirme temennisinde bulundu.

ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını eleştiren ve bunu "ekonomik terörizm" olarak nitelendiren Ruhani, "ABD, askeri baskılar ve terörist örgütler vasıtasıyla elde edemediğini ekonomik baskılarla ve Suriye halkını cezalandırarak elde edemeyecek." diye konuştu.

Astana sürecinin, Suriye krizinin barışçıl çözümüne katkı sunan tek süreç olduğunu dile getiren Ruhani, bu süreçte çok kazanım elde edildiğini ve bunların korunarak geliştirilmesinin 3 ülkenin görevi olduğunu ifade etti.

Ruhani, Astana sürecinin garantörleri olarak Suriyeli taraflar arasındaki müzakereleri desteklediklerini belirterek, "Suriye krizinin üzerinden 9 yıl geçti. İran, Suriye krizinde siyasi çözüme inanıyor. Bunun askeri çözümü olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Suriyeli mülteciler ve sığınmacılar konusunun da önemli olduğunu ve dönüşlerin sağlanması için uluslararası toplumun da yardımcı olması gerektiğini kaydeden İran Cumhurbaşkanı, "Siyasi hedeflerin gerçekleştirilmesi için öne sürülecek her türlü şart bu süreci zarara uğratacaktır." dedi.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti
'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Bağcılar'da 6 bin iş yeri denetlendi
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Ruhani: İran Suriye krizinde siyasi çözüme inanıyor

Ruhani: İran Suriye krizinde siyasi çözüme inanıyor

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti

İran'da yerli otomobil üreticileri kurayla satışa başladı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD nükleer anlaşmaya siyasi darbe vurmak isterse İran buna karşı kesin adımlar atar

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD nükleer anlaşmaya siyasi darbe vurmak isterse İran buna karşı kesin adımlar atar
İran Dışişleri Bakanı Zarif: BMGK'nin her türlü yeni kısıtlaması temel taahhütlere aykırıdır

İran Dışişleri Bakanı Zarif: BMGK'nin her türlü yeni kısıtlaması temel taahhütlere aykırıdır
Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 19 kişi hayatını kaybetti

Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 19 kişi hayatını kaybetti