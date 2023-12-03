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Dünya

İran’ın Tahran ve Elborz eyaletlerinde eğitime hava kirliliği engeli devam ediyor

İran’ın Tahran ve Elborz eyaletlerinde hava kirliliği nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Haydar Şahin  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
İran’ın Tahran ve Elborz eyaletlerinde eğitime hava kirliliği engeli devam ediyor

Tahran

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Tahran Vali Yardımcısı Mir Muhammed Ğeravi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Cumartesi günü verilen kararla eğitimin bugün çevrim içi yapıldığını hatırlatan Ğeravi, hava kirliliğinin devam etmesi nedeniyle, Tahran eyaletinin Firuzkuh ilçesi haricindeki tüm yerlerde okulların pazartesi günü de eğitime çevrim içi devam edeceğini kaydetti.

Vali Yardımcısı Ğeravi, kalp damar, solunum yolu ile kronik rahatsızlığı bulunan devlet kurumu çalışanlarının kurumun iznine tabi olmak kaydıyla yarın uzaktan çalışabileceğini aktardı.

İran’ın başkenti Tahran’da her yıl kış aylarında yaşanan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

Tahran'ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan jeolojik yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor.

Elborz’dak hava kirliliği

Diğer yandan, Elborz Valiliğinden yapılan açıklamada da eyaletin Talegan haricindeki şehirlerinde hava kirliliği nedeniyle okul öncesi eğitime verilen ara ile ilk, orta ve lise düzeyi için verilen çevrim içi eğitim kararının yarın için de geçerli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlardan mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

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