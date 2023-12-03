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Dünya

ABD Savunma Bakanı, siviller korunmazsa İsrail'in "stratejik yenilgiye uğrama riski" olduğunu söyledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gazze'de sivillerin korunmaması halinde İsrail'in "stratejik yenilgiye uğrama riski" olduğunu kaydetti.

Melike Pala  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
ABD Savunma Bakanı, siviller korunmazsa İsrail'in "stratejik yenilgiye uğrama riski" olduğunu söyledi

Ankara

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin, California eyaletinde düzenlenen Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda konuştu.

Austin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına atfen, "Bu tür bir savaşta önem verilmesi gereken sivil halktır. Onları düşmanın kucağına iterseniz, taktiksel bir zaferi, stratejik bir yenilgiyle değiştirmiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

Bakan Austin, "İsrail liderlerine Gazze'deki Filistinli sivilleri korumanın hem ahlaki bir sorumluluk hem de stratejik bir zorunluluk olduğunu defalarca açıkça ifade ettim." dedi.

Bölgede kalıcı barış için "iki devletli çözüme" işaret eden Austin, "İsrailli ve Filistinlilerin, 'evim' dediği toprakları paylaşmanın bir yolunu bulmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu da karşılıklı güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devlete giden bir yol anlamına geliyor. İki devletli bir çözüm, bu trajik çatışmadan çıkmanın şimdiye kadar önerilen tek geçerli yolu olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Austin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdığını belirterek, şu an bölgede "iki taşıyıcı saldırı grubu, bir amfibi hazır grubu, bir deniz keşif birliği, bir güdümlü füze denizaltısı, entegre hava savunma ve füze savunma kuvvetleri ile savaş uçakları ve bombardıman uçakları bulunduğu" bilgisini paylaştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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