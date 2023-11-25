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Dünya, Kültür

İsfahan’ın Nakş-i Cihan Meydanı asırlardır ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

İran’ın İsfahan eyaletinde bulunan ve Safeviler döneminde inşa edilen Nakş-i Cihan Meydanı, ev sahipliği yaptığı tarihi eserlerle açık hava müzesini andırıyor.

Haydar Şahin  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
İsfahan’ın Nakş-i Cihan Meydanı asırlardır ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

İsfahan

Dört tarafı tarihi çarşı ve mimari eserlerle çevrili meydan yerli ve yabancı turistler kadar şehir sakinlerinin de uğrak yeri.

Ağaçları, yeşil bahçesi ve havuzu ile ziyaretçilerin dinlenme noktalarından biri olan meydana gelenler hemen hemen her şeyin bulunabildiği pazardan da alışveriş yapıyor.

Zamanında askeri tatbikatların, idamların, dini merasimlerin yapıldığı, at üstünde cirit oynanan meydanda şimdilerde ziyaretçiler faytonlarla tur atıyor.

Meydanın çevresindeki dükkanlarda ise İsfahan’ın en güzel el sanatı ürünleri müşterilerin beğenisine sunuluyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde

Nakş-i Cihan Meydanı, 17. yüzyılda Safevi hükümdarı Şah Abbas'ın başkenti İsfahan'a taşımasının ardından inşa edilmiş.

Meydanı çevreleyen yapılar arasında dükkanlar haricinde İsfahan’ın en çok ziyaret edilen Ali Kapu Sarayı, Şeyh Lütfullah Camisi, Şah Camii (Mescid-i Şah) ve Kayseri Pazarı yer alıyor.

Yapıldığı dönemde dünyanın en büyük meydanı olarak bilinen Nakş-i Cihan Meydanı 500 metre uzunluğa 167 metre genişliğe sahip.

İslam mimarisinin çarpıcı örneklerinden biri olan meydan, 1979'dan beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Burası İsfahanlıların gözünde "dünyanın kalbi"

Nakş-i Cihan Meydanı’nı AA muhabirine anlatan turizm uzmanı Muhammed Cafer Şahsevendi, buranın İsfahanlıların gözünde "dünyanın kalbi" olarak görüldüğünü söyledi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin meydanı ziyaret ettiğini belirten Şahsevendi, büyüklüğü ve dört tarafının tarihi eserlerle çevrili olmasının ziyaretçi sayısının fazlalığında etkili olduğunu ifade etti.

Şahsevendi, "Meydanda birçok tarihi binamız var. Birinci Şah Abbas döneminde inşa edilen Ali Kapu Sarayı, hemen karşısında yapımı 17 yıl süren Şeyh Lütfullah Camii, şimdilerde İmam Camii olarak bilinen Şah Camii burada bulunuyor." diye konuştu.

Meydanın bir tarafında da Kayseri Pazarı’nın yer aldığını söyleyen Şahsevendi, "Kayseri Pazarı’nın yapılması ile meydan bugünkü halini almış." dedi.

Şahsevendi, meydanın etrafındaki yapının zemin katının 400 civarındaki mağaza ve atölyeye ev sahipliği yaptığını aktararak, "Mağazalardan elde edilen gelir Şah Camii’nin bütçesi olarak kullanılıyor ve ihtiyaçları gideriliyordu. Üst katlar ise meydanın güzelliği için yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Meydanın farklı zamanlarda farklı amaçlar için kullanıldığına değinen Şahsevendi, burada askeri tatbikatların ve dini törenlerin düzenlendiğini ve meydanın Şah’ın büyüklüğünü göstermek için kullanıldığını sözlerine ekledi.

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