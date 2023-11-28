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Dünya

İran’da 80 hektar ormanlık alan yandı

İran’ın Hazar Denizi kıyısındaki Gilan eyaletinde cumartesiden bu yana 80 hektar ormanlık alanın yandığı bildirildi.

Haydar Şahin  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
İran’da 80 hektar ormanlık alan yandı

Tahran

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Gilan Eyaleti Doğal Kaynaklar ve Su Havzalarını Koruma Teşkilatı Başkanı Seyid Mazyar Rezevi, eyaletteki orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Rezevi, son tahminlerine göre cumartesi akşamından bu yana eyalette 80 hektar ormanlık alanının yandığını kaydetti.

Yangınların Reşt, Siyahkel, Astara, Rızvanşehr, Şanderman, Masal, Rudbar, Taliş, Şeft, Emleş ve Lahican kentlerindeki ormanlık alanlarda çıktığını belirten Rezevi, çoğu bölgede alevlerin kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Rezevi, şiddetli rüzgarın da etkisiyle Taliş kentindeki ormanlık alanın bazı bölgelerinde yangınların sürdüğünü, kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Gilan Valiliği Kriz Yönetimi’nden yapılan açıklamada ise bölgedeki 6 evin yangınlarda zarar gördüğü belirtilirken can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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