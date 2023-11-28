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Dünya, Ekonomi

AB, Amazon'un iRobot'u satın almasının rekabete zarar vereceği görüşünde

Avrupa Birliği (AB), Amazon'un, robot süpürge üreticisi iRobot'u satın almasının rekabete zarar vereceğini ifade etti.

Ata Ufuk Şeker  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
AB, Amazon'un iRobot'u satın almasının rekabete zarar vereceği görüşünde

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD merkezli Amazon'un iRobot'u satın almasını değerlendirmek üzere başlatılan rekabet soruşturmasında şirkete yöneltilen suçlamaları içeren resmi itiraz beyanının gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "AB Komisyonu, iRobot şirketinin satışının robot elektrikli süpürge pazarındaki rekabeti kısıtlayabileceği yönündeki ön görüşünü Amazon'a bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Amazon'un perakendecilere robot süpürgeler de dahil çeşitli ürünlerin reklamını yapmalarına ve satmalarına imkan tanıyan çevrim içi bir pazar yeri sunduğu anımsatılan açıklamada, Amazon'un aynı zamanda çevrim içi pazarda robot süpürgeler için bir perakendeci olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, iRobot şirketinin satın alınmasının ardından Amazon'un robot süpürge pazarında rakiplerini engelleyecek stratejiler uygulayabileceği ifade edildi.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek, AB Komisyonunun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Amazon firması, geçen yıl iRobot'u 1,7 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. AB Komisyonu temmuzda söz konusu satın almaya yönelik rekabet soruşturması başlatmıştı.

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