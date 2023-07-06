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Dünya

AB, Amazon'un iRobot'u satın alma girişimine soruşturma açtı

Avrupa Birliği (AB), Amazon'un robot süpürge üreticisi iRobot'u 1,7 milyar dolara satın alma girişimine yönelik rekabet soruşturması başlattı.

Ata Ufuk Şeker  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
AB, Amazon'un iRobot'u satın alma girişimine soruşturma açtı

Brüksel

AB Komisyonu, ABD merkezli Amazon'un iRobot'u satın almasını değerlendirmek üzere rekabet soruşturması açıldığını açıkladı.

Açıklamada, satın almanın Amazon'un robot elektrikli süpürgeler piyasasındaki rekabeti kısıtlaması ve çevrim içi pazar yeri sağlayıcısı olarak konumunu güçlendirmesine olanak sağlayacağından endişe duyulduğu kaydedildi.

Bu konuda rekabet endişelerini belirlemek üzere araştırma yapılacağına dikkati çekilen açıklamada, satın alma girişiminin 1 Haziran 2023'te AB Komisyonuna bildirildiği, soruşturmanın 15 Kasım'a kadar tamamlanacağı ifade edildi.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Amazon firması, geçen yıl iRobot'u 1,7 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.

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