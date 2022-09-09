Dolar
18.23
Euro
18.31
Altın
1,715.61
ETH/USDT
1,696.10
BTC/USDT
21,169.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpıştığı kazada bazı yolcular yaralanırken, metrobüs yolu trafiğe kapatıldı İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
logo
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Ata Ufuk Şeker   | 09.09.2022
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Brüksel

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,52 artışla 420,37 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,23 artarak 7.351,07, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,43 değer kazanarak 13.088,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,41 yükselerek 6.212,33 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,92 artışla 22.094,56 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,47 değer kazanarak 1,004 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) dün politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50'ye yükseltmesini olumlu karşıladı.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına karşı alınacak tedbirleri belirlemek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Bakanlar, AB Komisyonu'na düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, doğal gaza tavan fiyat uygulanmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeren yasal düzenleme hazırlama görevi verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 27 kişi yaralandı
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Sumaidai tutuklandı
İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs çarpıştı: 42 yaralı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

ABD: Avrupalı dostlarımızı kışın soğukta bırakmayacağız

AB ülkeleri enerji krizine karşı etkili bir yanıt vermek için çalışıyor

AB ülkeleri olağanüstü toplantıda enerji krizine çözüm arıyor

AB ülkeleri olağanüstü toplantıda enerji krizine çözüm arıyor
Libya ve Avrupalı yetkililer, ülkedeki krizin çözümü için yoğun görüşmeler yapıyor

Libya ve Avrupalı yetkililer, ülkedeki krizin çözümü için yoğun görüşmeler yapıyor
Belçika, AB'nin enerji planını yetersiz buldu

Belçika, AB'nin enerji planını yetersiz buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet