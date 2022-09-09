Dolar
18.24
Euro
18.32
Altın
1,717.41
ETH/USDT
1,719.30
BTC/USDT
21,332.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rusya, Azerbaycan ve İran, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nu geliştirmek için anlaştı

Rusya, Azerbaycan ve İran arasında, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun geliştirilmesine yönelik bildiri imzalandı.

Ruslan Rehimov   | 09.09.2022
Rusya, Azerbaycan ve İran, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nu geliştirmek için anlaştı Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Bakü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Rusya, Azerbaycan ve İran hükümet yetkilileri, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun potansiyelinin daha iyi kullanılması ve geliştirilmesi konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Toplantında elde edilen mutabakat sonrasında üç ülke arasında Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun geliştirilmesini öngören bildiri imzalandı.

Bildiriye, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi imza attı.

Bildiriye göre, taraflar, koridorun potansiyelinden tam olarak yararlanmak için altyapı ve ulaşım fırsatlarının değerlendirilmesi ve analizinde iş birliği yapmaya hazır olduklarını ve 2030'a kadar 3 ülkenin toprakları arasında 30 milyon ton transit ve iki yönlü yük taşımacılık hayata geçirmek için önerilen hedefleri dikkate almaya istekli olduklarını beyan etti.

Taraflar, koridorun geliştirilmesi bağlamında kendi ülkeleri üzerinden ulaşım ve transit operasyonları ve prosedürlerinin kolaylaştırılması konularını ele almak üzere ortak çalışma grubu oluşturacak ve bu grup ilk toplantısı bir ay içerisinde gerçekleştirecek.

Reşt-Astara demir yolu projesi anlaşma taslağının 1 ay içerisinde hazırlanması yönünde mutabık kalan taraflar bu husustaki görüşmelere 2022 sonuna kadar başlama niyetinde olduklarını ifade etti.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, 12 Eylül 2000'de Rusya, İran ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda aralarında Azerbaycan ve Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke daha bu projeye katıldı.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile Hindistan'dan Rusya'ya, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Haluk Bayraktar'a, Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi
Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Samsun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 27 kişi yaralandı
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Sumaidai tutuklandı

Benzer haberler

Ukrayna'nın Rus güçlerinden geri aldığı Grakove köyü görüntülendi

Ukrayna'nın Rus güçlerinden geri aldığı Grakove köyü görüntülendi

Rusya, Azerbaycan ve İran, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nu geliştirmek için anlaştı

Zelenskiy: Harkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşim Rus güçlerinden geri alındı

Rusya'da enflasyon ağustosta yavaşlama gösterdi

Rusya'da enflasyon ağustosta yavaşlama gösterdi
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile tarım ürünü sevkiyatlarını görüştü

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile tarım ürünü sevkiyatlarını görüştü
ABD'den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib'e yaptırım

ABD'den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib'e yaptırım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet