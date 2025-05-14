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Dünya

Putin, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı.

Dmitri Chirciu, Gökhan Çeliker  | 14.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Putin, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı

Ankara

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili kararname imzaladı.

Kararnameye göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

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Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Rusya heyetinde çok sayıda uzman yer alacak

İstanbul barış müzakerelerinde Devlet Başkanı Putin’in danışmanı Medinskiy'in başkanlık edeceği heyette dışişleri ve savunma bakan yardımcıları ile çok sayıda uzman yer alacak.

Ukrayna tarafında Kiev yönetiminin üst düzey isimleri bulunuyor

Ukrayna tarafında da Kiev yönetiminin üst düzey isimleri bulunuyor.

Devlet Başkanı Zelenskiy ise müzakerelere bizzat katılmayacak. Zelenskiy’in Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İstanbul’a gelme ihtimalini gündeme getiren ABD Başkana Donald Trump ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu cuma günü İstanbul’a gönderiyor. Rubio’nun yanında Trump’ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da olması bekleniyor.

Ukrayna'yı Dışişleri Bakanı Sybiha ve Savunma Bakanı Umerov temsil edecek

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek müzakerelerde Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu.

Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak.

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