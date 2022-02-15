Dolar
13.62
Euro
15.48
Altın
1,848.27
ETH/USDT
3,134.80
BTC/USDT
44,158.00
BIST 100
2,038.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin: Savaş istemiyoruz, bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulunduk

Ali Cura   | 15.02.2022
Putin: Savaş istemiyoruz, bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulunduk

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın NATO üyeliği sorununun ertelenmesinin bir şey değiştirmeyeceğini, bunu şimdi çözmek istediklerini bildirdi.

Putin, "(Avrupa'da) Savaş istiyor muyuz? Elbette hayır. Bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulunduk." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Özdarendeli'den TURKOVAC'ın güvenle yaptırılabileceği açıklaması
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 922 bin 473'e çıktı
Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Arap ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini hafifletmeye başladı
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bini geçti

Benzer haberler

Putin: Savaş istemiyoruz, bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulunduk

Putin: Savaş istemiyoruz, bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulunduk

Rusya Devlet Dumasından, Putin'e Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması çağrısı

Rusya'da Ukrayna’daki ayrılıkçıların tanınması için Putin’e çağrı hazırlığı

Rus Savunma Bakanı Şoygu: Tatbikatların bazıları sona erdi, bazıları sona ermek üzere

Rus Savunma Bakanı Şoygu: Tatbikatların bazıları sona erdi, bazıları sona ermek üzere
Kremlin, Rusya'yı ziyaret edecek Brezilya Devlet Başkanı ve ekibinden 5 PCR testi istedi

Kremlin, Rusya'yı ziyaret edecek Brezilya Devlet Başkanı ve ekibinden 5 PCR testi istedi
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi