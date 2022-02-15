Putin: Savaş istemiyoruz, bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulunduk
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın NATO üyeliği sorununun ertelenmesinin bir şey değiştirmeyeceğini, bunu şimdi çözmek istediklerini bildirdi.
Putin, "(Avrupa'da) Savaş istiyor muyuz? Elbette hayır. Bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulunduk." dedi.
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