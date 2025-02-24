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Dünya

Putin, Rusya Müslümanlarına ülkenin birliğine yönelik katkıları nedeniyle teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki Müslümanların Rusya'nın birliğine, tüm zorlukları ve tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik belirgin bir şekilde katkıda bulunduğunu söyleyerek, teşekkür etti.

Ali Cura  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Putin, Rusya Müslümanlarına ülkenin birliğine yönelik katkıları nedeniyle teşekkür etti

Moskova

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Müslümanları Merkezi Dini Nezareti Başkanı Talgat Taceddin'i kabul etti.

Müslümanların Rusya'nın ve Rus toplumunun organik ve doğal parçası olduğuna dikkati çeken Putin, Müslüman temsilcilere ve İslam'ı benimseyen herkese minnettar olduğunu söyledi.

Putin, Müslüman ve diğer dini temsilcilerinin Rusya halklarının dinler arası birliğine ve uyumuna katkıda bulunduğunun altını çizdi.

İlk bakışta Rusya'nın çok karmaşık bir ülke gibi göründüğüne ama gerçekte özellikle bazı zorluklarla karşılaştığında toplumdaki çeşitlilik sayesinde daha da güçlendiğine işaret eden Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Müslümanların temsilcileri her zaman bu konuda çok belirgin bir katkı yaptı ve yapmaya devam ediyorlar. Birliğimize ve ortak gücümüze yapılan bu katkılar tüm zorlukları ve tehditleri etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor ve Rusya'nın ileriye doğru hareket etmesini sağlıyor. O yüzden çok teşekkür ederim."

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