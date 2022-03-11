Dolar
14.95
Euro
16.41
Altın
1,991.20
ETH/USDT
2,605.40
BTC/USDT
39,154.00
BIST 100
2,052.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Unkapanı Köprüsü'nde bağlantı noktasının ayrılmasından dolayı trafik akışı durduruldu
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin Rus saflarında yer alacak Orta Doğu’dan 'gönüllü savaşçılara' onay verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi.

Ali Cura   | 11.03.2022
Putin Rus saflarında yer alacak Orta Doğu’dan 'gönüllü savaşçılara' onay verdi

Moskova

Putin, çevrim için düzenlediği Güvenlik Konseyi toplantısının başlangıcında, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Ukrayna’daki durumu anlatan raporunu dinledi.

Çoğunluğu Orta Doğu'dan, 16 bin "gönüllünün" Ukrayna ordusuna karşı savaşmak için başvurduğunu bildiren Şoygu, “Özellikle bu talepler para için değil de bu kişilerin arzuları olduğu için tabii ki buna olumlu cevap vermeyi doğru buluyoruz. Birçoğunu biliyoruz, son on yılda en zor zamanda DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede yardımcı oldular.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya her taraftan kontrolsüz silah teslimatları olduğunu belirten Şoygu, çatışmalarda Ukrayna güçlerinden kalan silah, mühimmat ve askeri araçların sözde ayrılıkçı yönetimlere devredilmesini teklif etti.

Batı’nın, tehlike altında olmamalarına rağmen durumu kullanarak Rusya’nın batı sınırlarına her geçen gün yeni askeri birlikler konuşlandırdığını söyleyen Şoygu, “Genelkurmay Başkanlığı buna dayanarak batı sınırlarımızı güçlendirmek ve korumak için savaş birimlerini oraya taşımak için plan geliştiriyor.” dedi.

"Orta Doğulu gönüllü savaşçıların çatışma bölgelerine gitmesine yardım edilecek"

Putin de yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinden paralı savaşçıların Ukrayna’ya geldiğini, Ukrayna'nın Batılı destekçileri, Kiev yönetiminin uluslararası hukukun tüm normlarını hiçe sayarak bunu saklamadığını söyleyerek Orta Doğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi.

Putin, “Bu nedenle, özellikle para için değil de gönüllü olarak gelip Donbas'ta yaşayan insanlara yardım etmek isteyen insanlar görürseniz, onları karşılamak ve çatışma bölgesine gitmelerine yardımcı olmak gerekir.” diye konuştu.

Rus ordusunun eline Ukrayna tarafından geçen Batı yapımı silahların da sözde ayrılıkçı yönetimlere verilmesi fikrini desteklediğini dile getiren Putin, Rusya’nın batı sınırlarının güçlendirilmesiyle ilgili, NATO ülkelerinin bu yönde yaptıkları eylemlere ilişkin ayrı bir değerlendirme gerektiğini ve bu yüzden ayrı bir rapor istediğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi
Dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, resmi rakamların 3 kat fazlası olabileceği iddia edildi
Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü
Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı

Benzer haberler

Putin Rus saflarında yer alacak Orta Doğu’dan 'gönüllü savaşçılara' onay verdi

Putin Rus saflarında yer alacak Orta Doğu’dan 'gönüllü savaşçılara' onay verdi

Scholz ve Macron, Putin'den ateşkes talep etti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 8. gününde

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 7. gününde

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 7. gününde

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Komşularımızdan ve diğer ülkelerden aldığımız destekler için müteşekkiriz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Komşularımızdan ve diğer ülkelerden aldığımız destekler için müteşekkiriz
Rus ordusuna Ukrayna'da bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildi

Rus ordusuna Ukrayna'da bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildi