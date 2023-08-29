Dolar
26.62
Euro
28.78
Altın
1,924.11
ETH/USDT
1,646.00
BTC/USDT
25,974.00
BIST 100
7,966.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin, 9-10 Eylül'deki G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl Hindistan'ın dönem başkanlığında 9-10 Eylül'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını bildirdi.

Aleyna Çil  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Putin, 9-10 Eylül'deki G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını bildirdi

Ankara

Hindistan'ın NDTV kanalına göre, Putin, bu sene G20 zirvesine ev sahipliği yapacak olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile dün bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Putin, G20 Zirvesi'ne katılamayacağını ve yerine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u görevlendireceğini belirtti.

Rusya yönetiminden yapılan açıklamada, Putin'in G20 Liderler Zirvesi'ne katılmama nedenine yer verilmedi.

Açıklamada, liderlerin, iki ülke arasında yakın işbirliği konusunda hemfikir olduğu vurgulandı.

Hindistan yönetiminden yapılan açıklamada ise Modi'nin, Putin'in zirveye katılmama kararını anlayışla karşıladığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin "ortak bölgesel ve küresel meseleleri" ele aldıkları ifade edildi.

Hindistan'ın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi, 9-10 Eylül'de yapılacak.

Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) hakkında savaş suçları soruşturması kapsamında verdiği yakalama kararı gerekçesiyle, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 24 Ağustos'ta düzenlenen BRICS zirvesine de video konferans aracılığıyla katılmıştı.

Bir Rus hükümet sözcüsü, geçen hafta Putin'in "yoğun programı" nedeniyle G20 Zirvesi'ne katılamayacağını açıklamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elektronik tebligatla 3,5 milyar liranın üzerinde tasarruf
İçişleri Bakanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı videosu
İstanbul'da polisi şehit eden suç örgütünün intikam planını polis bozdu
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
Van'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Putin, 9-10 Eylül'deki G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını bildirdi

Putin, 9-10 Eylül'deki G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını bildirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet