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Dünya

Prens Harry, İngiliz The Mail on Sunday gazetesine açtığı davayı kazandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry, İngiliz The Mail on Sunday gazetesine açtığı iftira davasını kazandı.

Zuhal Demirci   | 08.07.2022
Prens Harry, İngiliz The Mail on Sunday gazetesine açtığı davayı kazandı

Londra

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Prens'in ülkesine yaptığı ziyaretlerde kendisi ve ailesi için polis koruması verilmediği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığına yönelik yasal mücadelesiyle ilgili gazetenin yayınladığı makalenin bazı bölümlerinin "karalayıcı" olduğuna karar verdi.

Yargıç, gazetenin, Prens Harry'nin bakanlığa karşı kanuni hak talebini "gizli" tutmaya çalıştığı iddiasıyla, amacının halkı yanıltmak olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Duruşma öncesinde Prens Harry'nin avukatları, makalenin küçük düşürücü olduğunu belirterek, Harry'nin "yalan söylediği", "alaycı şekilde kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığı” ve “hükümetle olan yasal mücadelesini halktan gizli tutmaya çalıştığının" öne sürüldüğünü belirtti.

Gazete ise makalenin "uygunsuzluğa dair hiçbir ipucu" içermediğini ve “karalayıcı olmadığını" savundu.

İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry, dün yaptığı yazılı açıklamada, bunun kendisine "devam eden ciddi zarar, utanç ve sıkıntıya" neden olduğunu belirtmişti.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, son 3 yılda ikisi BBC'ye karşı olmak üzere İngiliz medyasına 5 dava açtı.

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