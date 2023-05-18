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Dünya

Portekiz'de hidroelektrikten enerji üretimi kuraklık nedeniyle yarıdan fazla düştü

Portekiz'de son 2 yıldır artan kuraklık sorunu nedeniyle hidroelektrik enerji üretimi yarıdan fazla düşerken, ülkede ilk defa güneş ve rüzgardan elde edilen enerji, toplamın yarısını geçti.

Şenhan Bolelli  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Portekiz'de hidroelektrikten enerji üretimi kuraklık nedeniyle yarıdan fazla düştü

Madrid

Ember adlı düşünce kuruluşunun verilerine göre, Portekiz'de Nisan 2022'de ülkede üretilen enerjinin yüzde 36'ını karşılayan hidroelektrik, 2023'ün aynı döneminde 14'e kadar geriledi.

Hidroelektrik enerjide yaşanan yarıdan fazla düşüşün temel nedeni kuraklık olarak gösterildi.

Diğer yandan Portekiz'de nisan ayında üretilen toplam enerjinin yüzde 15,13'ü güneş, yüzde 35,71'i de rüzgardan sağlandı.

Nisanda güneş enerjisinden 360 gigavat enerji üretilirken, bunun şimdiye kadarki en yüksek aylık rakam olduğuna işaret edildi.

Bu verilerle ülkede güneş ve rüzgardan üretilen enerji rekor düzeye çıkarken, ilk defa toplam enerji üretiminin yarısından fazlasını oluşturdu.

Ember'in analiz uzmanlarından Matt Ewen, kuraklık sorununun uzun süreli olacağını ve Avrupa'nın buna hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, su rezervlerinden daha çok nehir yataklarına kurulu hidroelektrik santralları olan Portekiz'deki durumunun daha ciddi olabileceğini kaydetti.

Ewen, Portekiz enerjisinin yüzde 40'ını fosil yakıtların oluşturduğunu ve ülkenin enerji geçiş planlarında "olumlu bir yolda ilerlediğini" ifade ederek, "2021'de kömürü aşamalı olarak ortadan kaldırmak büyük bir başarıydı. Portekiz, 2030'a kadar yüzde 100 temiz enerji hedefi olan AB'deki 4 ülkeden biri." dedi.

Raporda ayrıca, yeşil enerji üretiminde diğer Avrupa ülkelerinde de rekor veriler olduğu vurgulandı.

Buna göre, rüzgar ve güneşten üretilen enerjinin toplam enerjiye oranının İsveç'te yüzde 27'ye, Finlandiya ile Belçika'da ise yüzde 29'a ulaştığı bildirildi.


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