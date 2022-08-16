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Dünya

Portekiz'de 10 gündür süren orman yangınlarında 17 bin hektarlık alan yandı

Portekiz'in ortasındaki Serra da Estrela adlı dağlık bölgede önceki haftadan bu yana devam eden orman yangınları 17 bin hektarlık alanı kül etti.

Şenhan Bolelli   | 16.08.2022
Portekiz'de 10 gündür süren orman yangınlarında 17 bin hektarlık alan yandı

Madrid

Ulusal Sivil Koruma Kurumu Müdürü Andre Fernandes, 10. gününe giren orman yangınıyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Yangın farklı noktalarda devam ediyor ve halen aktif. Bulunduğu yer, kuraklık, sıcak hava ve rüzgardan dolayı mücadele etmesi oldukça zor." dedi.

Mevcut durumda 1100 görevlinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını, karadan 356 makine, havadan da 13 uçağın destek verdiğini aktaran Fernandes, 3'ü ağır 19 itfaiyecinin yaralandığını kaydetti.

Yangından dolayı 45 kişi, güvenlik sebebiyle evlerinden tahliye edildi.

Son bir aydır orman yangınlarıyla mücadele eden ve 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 58 bin 354 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü Portekiz'de 14 yerde yangınlar devam ediyor.

Yanan ormanlık alanın son 10 yılın ortalamasından yüzde 59 daha fazla olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Jose Luis Carneiro 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, orman yangınlarının çıkmasına neden oldukları iddiasıyla bu yıl 119 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

AİHM, iklim değişikliğini ve orman yangınları görüşecek

Diğer yandan Portekiz'de bir grup gencin orman yangınlarından dolayı Avrupa'daki 32 ülkeyi iklim değişikliğine karşı yeterli mücadeleyi vermemekle suçladığı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) dava açtığı bildirildi.

Portekiz basınında yer alan haberde, AİHM'nin gelecek sonbaharda söz konusu davayı görüşeceği, bunun iklim değişikliği konusunun insan hakları için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olacağı savunuldu.

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