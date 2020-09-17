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Dünya

Pompeo'dan BAE'li mevkidaşı Al Nahyan'a 'İsrail ile normalleşme' tebriği

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüşerek, İsrail ile varılan normalleşme anlaşmasına dair kendisini tebrik ettiği belirtildi.

Safvan Allahverdi   | 17.09.2020
Pompeo'dan BAE'li mevkidaşı Al Nahyan'a 'İsrail ile normalleşme' tebriği

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Al Nahyan arasında Washington'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Pompeo'nun Beyaz Saray'da imzası atılan İbrahim Anlaşması'na (Abraham Accords) atfen BAE ve Al Nahyan'ı tebrik ettiğini belirten Ortagus, görüşme sırasında ikili iş birliğin geliştirilmesinin yanı sıra Körfez ülkeleri arasındaki ayrışmanın sonlandırılmasının önemine vurgu yapıldığını kaydetti.

Görüşmede ayrıca İran ile mücadele konusununda ele alındığı belirtildi.

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