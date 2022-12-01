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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da katılımıyla milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu’nu kabul ediyor. MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya Cumhurbaşkanı: Herhangi bir barış görüşmesi Ukrayna makamlarının rızasıyla yapılmalıdır

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, "Sınırların zorla değiştirilmesini onaylayacak herhangi bir anlaşmayı kabul edemeyiz. Herhangi bir barış görüşmesi, Ukrayna makamlarının rızasıyla yapılmalıdır." dedi.

Murat Temizer   | 01.12.2022
Polonya Cumhurbaşkanı: Herhangi bir barış görüşmesi Ukrayna makamlarının rızasıyla yapılmalıdır

Lodz

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının normalleştirilmemesi gerektiğini belirterek "Sınırların zorla değiştirilmesini onaylayacak herhangi bir anlaşmayı kabul edemeyiz. Herhangi bir barış görüşmesi, Ukrayna makamlarının rızasıyla yapılmalıdır." dedi.

Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuşan Duda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "acımasız" bir saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Duda, Polonya'nın AGİT dönem başkanlığına bu saldırganlığın damgasını vurduğunun altını çizerek "Ne yazık ki AGİT üye devletlerinden biri olan Rusya, tüm kuralları acımasızca ihlal etti. Hiç şüphe yok ki Rusya, politikasında uzlaşmaya varılamayan ve sözüne inanılamayan bir suç devletidir." diye konuştu.

Ukrayna'daki sivillerin planlı bir şekilde öldürüldüğünü öne süren Duda, buna göz yummayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Duda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının normalleştirilmemesi gerektiğini belirterek "Sınırların zorla değiştirilmesini onaylayacak herhangi bir anlaşmayı kabul edemeyiz. Herhangi bir barış görüşmesi, Ukrayna makamlarının rızasıyla yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu konusunda da Rusya'nın iç güvenliği tehdit eden eylemleri olduğuna dikkati çeken Andrzej Duda, "Maalesef AGİT'in siyasi ve askeri boyuttaki imkanları yetersiz. Bu organizasyon, iyi niyet ve işbirliğine dayanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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