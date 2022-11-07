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Dünya

Polonya, Almanya'yı İkinci Dünya Savaşı kaynaklı tazminat konusunda diyaloğa çağırdı

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u İkinci Dünya Savaşı sırasında verilen zararın tazmini konusunda diyalog başlatmaya çağırdı.

Murat Temizer   | 07.11.2022
Polonya, Almanya'yı İkinci Dünya Savaşı kaynaklı tazminat konusunda diyaloğa çağırdı

Varşova

Mularczyk, pazar günü Polonya'nın doğusundaki Grezowka köyünde Almanların sivillere saldırısının 80. yılı dolayısıyla anma törenlerine katıldı.

Söz konusu dönemde masum çocuk ve kadınların katledildiğini belirten Mularczyk, "Buradan, Federal Almanya Cumhuriyeti Şansölyesini konuyla ilgili diyaloğa girmeye ve İkinci Dünya Savaşı'nın tüm sonuçları için tazminat konusunu kesin olarak düzenlemeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Mularczyk, Almanya'nın neden olduğu kayıplar hakkında kapsamlı rapor hazırlayan ekibin başında yer almış ve ekimde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

Polonya hükümeti, ülkenin savaş sırasında uğradığı maddi kayıpları detaylandıran kapsamlı raporu 1 Eylül'de kamuoyuyla paylaşmıştı. Ardından Polonya Dışişleri Bakanlığı Almanya'ya savaş kayıpları için tazminat talep eden diplomatik bir nota göndermişti.

İkinci Dünya Savaşı'nda 3 milyonu Yahudi olmak üzere yaklaşık 6 milyon Polonya vatandaşı öldürülmüş ve bunların bir kısmı ülkeyi doğudan işgal eden Sovyet Kızıl Ordusunun kurbanı olmuştu. Polonya hükümeti, Sovyetler Birliği'nin baskısıyla ülkenin o zamanki komünist liderlerinin 1953'te Almanya'dan daha fazla hak talep etmemesini içeren deklarasyonunu reddetmişti.

Almanya, savaştan sonraki yıllarda Doğu Bloku ülkelerine tazminat ödendiğini, Polonya'nın sınırlar yeniden çizilirken Doğu'da kaybettiği toprakların Almanya'nın savaş öncesi topraklarının bir kısmıyla telafi edildiğini savunmuştu.

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