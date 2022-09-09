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Dünya

Polonya, AB'nin elektrik kullanımında zorunlu kesinti önerisine karşı çıktı

Polonya İklim Bakanı Anna Moskwa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in elektrik kullanımında zorunlu kesinti önerisine şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Hande Diker   | 09.09.2022
Polonya, AB'nin elektrik kullanımında zorunlu kesinti önerisine karşı çıktı

Varşova

Moskwa, Polsat'a verdiği bir röportajda, zorunlu elektrik kesintisi önerisi için "Buna kesinlikle karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.

Polonya İklim Bakanı, Von der Leyen'in "herhangi bir ülkeyi enerji kullanımını azaltmaya zorlama yetkisi olmadığını" hatırlatarak "Enerji konusundaki kararlar, ülkelerin bağımsız yetki alanına girer." dedi.

Moskwa, halihazırda Polonya'nın enerji sarfiyatını sanayide yüzde 25, genel kullanımda ise yüzde 17 azalttığını belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı atacakları adımlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

AB'nin savaş öncesinde doğal gazın yüzde 40'ını Rusya'dan sağladığını, bu oranının bugünlerde yüzde 9'a indiğini anlatan von der Leyen, bu aşamadan sonra hazırladıkları teklifleri üye ülkelerin değerlendireceğini ifade etmişti.

Avrupa'nın olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğuna işaret eden von der Leyen, "Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz." diye konuşmuştu.

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