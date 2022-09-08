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Dünya

Polonya, 2. Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için Almanya'dan tazminat almayı planlıyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin, İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları nedeniyle Almanya'dan tazminat alacağını söyledi.

Hande Diker   | 08.09.2022
Polonya, 2. Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için Almanya'dan tazminat almayı planlıyor Fotoğraf: Omar Marques/AA

Varşova

Polonya devlet haber ajansı PAP'ın haberine göre, Morawiecki nizalezna.pl internet sitesine verdiği röportajda "Almanya'dan tazminat alacağımıza inanıyorum, ancak bu hızlı bir şekilde gerçekleşmeyecek. Önemli olan ilk adımı atabilmekti." ifadesini kullandı.

Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yol açtığı kayıplarını belgeleyen bir raporun hazırlanmasının ilk adım olduğunu hatırlatan Morawiecki, "İkinci adım, raporu yayımlamaktı, bir de Alman hükümetine diplomatik nota vermek. Bu da yakında gerçekleşecek." diye konuştu.

Morawiecki, bu süreçte Alman tarafının tüm gerekçelerini ve bu meselenin çözüme kavuşturulduğuna dair iddiaları da incelediklerini sözlerine ekledi.

Polonya, geçen hafta İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın ülkeye verdiği zararı 1,3 trilyon avro olarak hesap eden bir rapor yayımlanmıştı.

İktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski, İkinci Dünya Savaşı tazminatları konusunun Berlin'de gündeme getirilmesine karar verildiğini söylemişti.

Kaczynski, "Bu, Alman devletinin, 1939-1945 yılları arasında Polonya'ya yaptığı her şey için, belki de uzun ve zorlu bir süreçle birlikte tazminat ödemesini sağlamakla ilgili." ifadesini kullanmıştı.

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