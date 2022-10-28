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Dünya

PKK/YPG, işgalinde tuttuğu Haseke'den silahlı kadrosu için bir kız çocuğunu daha kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgalinde tuttuğu Haseke ilinden bir kız çocuğunu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

Eşref Musa, Ethem Emre Özcan   | 28.10.2022
PKK/YPG, işgalinde tuttuğu Haseke'den silahlı kadrosu için bir kız çocuğunu daha kaçırdı

Tel Abyad

PKK/YPG, "bünyesindeki çocuk savaşçıları serbest bırakmak" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocuk savaşçı kullanmaya devam ediyor.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/YPG'lı teröristlerin Haseke'ye bağlı Malikiyye ilçesinden 12 yaşındaki kız çocuğu C.H.İ'yi kaçırdığını söyledi.

PKK/YPG'nin sadece ekim ayında beş çocuğu ailesinden kopardığını dile getiren Ahmet, PKK/YPG'lı teröristlerin son aylarda silahlı kadrosunu genişletmek için çocuk kaçırma olaylarını yoğunlaştırdığını belirtti.

PKK/YPG'lı teröristlerin Aynularab ilçesine bağlı Helenç köyünden 6 Ekim'de 12, 13 ve 14 yaşındaki İ.A., D.A. ve M.A. kardeşler ile 8 Ekim'de de 14 yaşındaki kız çocuğu Ş.N.M'yi kaçırmıştı.

Teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.

Terör örgütü genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitimi için kamplara götürüyor.

PKK/YPG, 2021'de 221 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, terör örgütü PKK/YPG'nin kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

PKK/YPG'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.

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