Dolar
28.92
Euro
31.14
Altın
2,029.40
ETH/USDT
2,270.30
BTC/USDT
43,954.00
BIST 100
7,855.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

PKK, Japonya'da Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatının terör örgütleri listesine alındı

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın, Japonya'nın Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatının (PSIA) terör örgütleri listesine dahil edildiğini açıkladı.

Tuğba Altun  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
PKK, Japonya'da Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatının terör örgütleri listesine alındı

Ankara

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, PSIA'nın uluslararası terör örgütleri listesinin bulunduğu internet sitesinin birkaç gün önce güncellendiği ve daha önce listede yer almadığı görülen PKK'nın listeye eklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Japonya hükümetinin, PKK'yı, 2002 yılı itibarıyla mal varlığı dondurulması gereken terörist ve benzeri örgütler arasına dahil ettiği ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadığı" vurgulandı.

Elçilik açıklamasında, "Japonya hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişiklik yoktur." ifadesi kullanıldı.

PKK, uluslararası terör örgütleri listesinde yer almamıştı

Japonya Adalet Bakanlığına bağlı PSIA'nın daha önce güncellediği "Başlıca Uluslararası Terör Örgütleri" listesi ile "Genel Eğilimler" grafiğinde, terör örgütü PKK'ya yer verilmemişti.

El-Kaide, Boko Haram, El-Şebab, DEAŞ, Japon Kızıl Ordu ve Aum Şinrikyo gibi hem yerel hem uluslararası terör örgütlerinin yer aldığı listede PKK'ya yer verilmemesi dikkati çekmişti.

AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan PSIA yetkilisi, kuruluşun güncel "Terörizm Bölgesel Durum" kataloğunun Türkiye bölümünde, terör örgütleri DEAŞ, PKK ve El-Kaide'ye ilişkin geçmiş ve güncel bilgilere yer verildiğini açıklamıştı.

PSIA'nın, "2022 Uluslararası Terörizmin Durumu" grafiğinde de Kasım 2022'de PKK'nın İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlediği saldırının detayları yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Yunanistan'a gidecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "doğal gaz desteği" açıklaması
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 3 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkmen elektriği ve doğal gazında büyük ölçekli projeleri birlikte üstlenmeye hazırız

Benzer haberler

PKK, Japonya'da Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatının terör örgütleri listesine alındı

PKK, Japonya'da Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatının terör örgütleri listesine alındı

Irak'ın kuzeyinde 16 sandık içerisinde 800 doçka mühimmatı ele geçirildi

Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 6 terör örgütü mensubu yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ şüphelisi Kırşehir'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ şüphelisi Kırşehir'de yakalandı
Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı

Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK üyelerine destek verdiği suçlamasıyla 5 kişi yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK üyelerine destek verdiği suçlamasıyla 5 kişi yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet