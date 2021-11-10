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Dünya

Pfizer-BioNTech, 3. doz Kovid-19 aşısının ABD'deki tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi

ABD'de Kovid-19 aşısı üreticisi Pfizer-BioNTech, aşının 3. doz güçlendiricisinin tüm 18 yaşın üstündekilere uygunluğu konusunda Gıda ve ilaç Dairesinden (FDA) onay istedi.

Mücahit Oktay   | 10.11.2021
Pfizer-BioNTech, 3. doz Kovid-19 aşısının ABD'deki tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi

New York


Firma, 3. doz aşı kampanyasını daha da genişletme zamanının geldiğini belirtmek amacıyla 10 bin kişi üzerinde yapılan çalışmasının ilk sonuçlarını FDA ile paylaştı.

Çalışmada, güçlendirici dozun Kovid-19 enfeksiyonuna karşı korumayı tekrar yüzde 96'ya çıkarabileceği sonucuna varılırken, yan etkilerin "ilk 2 dozda görülenlere benzer" olduğu belirtildi.

Yaşlı Amerikalılar ve virüse karşı savunmasız diğer gruplar, eylülden bu yana Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozuna erişebiliyor.

Biden yönetimi, başlangıçta tüm yetişkinler için güçlendiriciler öngörmüş ancak eylülde FDA'nın bilimsel danışmanlarının itirazı sonucu uygulama ertelenmişti.

FDA'nın tüm yetişkinler için Pfizer-BioNTech güçlendiricilerine yetki vermesi durumunda, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin, bunların nasıl kullanılacağına ilişkin önerilerde bulunması bekleniyor.

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