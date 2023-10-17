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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Pentagon'un yaklaşık 2 bin personeli "hazır duruma geçirdiği" bildirildi

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmaların 11'inci gününde yaklaşık 2 bin personeli, olası bir konuşlandırma için "hazır duruma geçirdiği" belirtildi.

Burak Dağ  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Pentagon'un yaklaşık 2 bin personeli "hazır duruma geçirdiği" bildirildi

Ankara

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada, halihazırda herhangi bir birliğin konuşlandırılması yönünde karar alınmadığı vurgulanırken, Austin'in bu konuda durum değerlendirmesi yapmayı sürdüreceği, müttefikleri ve ortaklarıyla yakın temas halinde kalacağı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Austin'in, ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika/Altıncı Filo Harekat Alanı'ndaki USS Gerald R. Ford ekibinin görev süresinin uzatılmasını onayladığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığından 8 Ekim'de yapılan açıklamada, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz'e doğru yönlendirildiği vurgulanmıştı.

Ayrıca, İsrail ordusu 11 Ekim'de de gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

​​​​​​​Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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