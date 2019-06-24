Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.74
BIST 100
95,762.85
Altın
1,405.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Merve Yıldızalp   | 24.06.2019
Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Pençe Harekatı sürüyor.

Harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 3 girişli bir mağarada pek çok silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi
GÖRÜŞ - Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?
Moritanya’nın demokrasi çabası sonuç verir mi?
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor

Benzer haberler

Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait sığınak ve mühimmat depoları imha edildi

Pençe Harekatı'nda 15 günde 100 sığınak imha edildi

Pençe Harekatı'nda 20 metre aralıklarla tespit edilen 3 sığınak imha edildi

Pençe Harekatı'nda 20 metre aralıklarla tespit edilen 3 sığınak imha edildi
Pençe Harekatı'nda barınak ve mühimmat depoları vuruldu

Pençe Harekatı'nda barınak ve mühimmat depoları vuruldu
Pençe Harekatı'nda saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi