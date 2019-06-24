Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Pençe Harekatı sürüyor.
Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 girişli mağaradan görüntüler..https://t.co/kwg4dzD9kL#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/glPkjABUKZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 24 Haziran 2019
Harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 3 girişli bir mağarada pek çok silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.