Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo,Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Paris
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Hidalgo, BFM Paris kanalına, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ancak herhangi bir belirti göstermediğini belirtti.
Öte yandan başkentte kalabalıkların toplandığı müzik festivallerinin iptal edilmemesi gerektiğini ifade eden Hidalgo, insanların eğlenme isteğini anladığını belirtti.
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 663'e, vaka sayısı ise 198 bin 155'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.