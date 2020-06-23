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Dünya, Koronavirüs

Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo,Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yusuf Özcan   | 23.06.2020
Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Paris

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hidalgo, BFM Paris kanalına, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ancak herhangi bir belirti göstermediğini belirtti.

Öte yandan başkentte kalabalıkların toplandığı müzik festivallerinin iptal edilmemesi gerektiğini ifade eden Hidalgo, insanların eğlenme isteğini anladığını belirtti.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 663'e, vaka sayısı ise 198 bin 155'e yükseldi.

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