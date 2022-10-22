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Dünya

Pakistan'da İmran Han hakkında verilen 'siyasetten men' kararını mahkemeye taşıdı

Pakistan’da eski Başbakan İmran Han, Seçim Komisyonunun kendisini siyasetten men etme kararına karşı mahkemeye başvurdu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 22.10.2022
Pakistan'da İmran Han hakkında verilen 'siyasetten men' kararını mahkemeye taşıdı

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, İmran Han’ın avukatı Ali Zafer, başkent İslamabad’da yaptığı açıklamada, Seçim Komisyonunun kararına karşı İslamabad Yüksek Mahkemesine başvurduklarını söyledi.

Zafer, mahkemenin Seçim Komisyonunun kararını bozacağından ümitli olduğunu belirtti.

Başbakan Şahbaz Şerif, Lahor’da yaptığı açıklamada, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han’ı “sertifikalı hırsız” olarak tanımlayarak, PTI destekçilerinin protestolarıyla başkenti karıştırmalarına izin vermeyeceklerini ifade etti.

PTI, Seçim Komisyonunun kararının ardından ülke genelinde protesto kararı almıştı.

Siyasetten 5 yıl men kararı

Dün, Pakistan Seçim Komisyonu, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han'ı siyasetten men etmişti.

Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar, Han'ın 5 yıllığına siyasetten men edildiğini açıklamıştı.

Karar ara seçim zaferinin ardından geldi

Söz konusu karar, İmran Han'ın Ulusal Parlamento ve Pencap Meclisi için düzenlenen ara seçimleri önde tamamlamasının ardından gelmişti.

Pakistan'da 16 Ekim'de düzenlenen ara seçimlerde PTI, Ulusal Meclisteki 8 sandalyenin 6'sını elde etmiş, Pencap'ta da 3 sandalyeden 2'sini kazanmıştı.

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