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Dünya

Pakistan'da haziran sonundan bu yana süren muson yağışlarında can kaybı 221'e yükseldi

Pakistan'da haziran ayı sonunda başlayan ve temmuz ayında da etkisini sürdüren şiddetli muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi.

Ayşe İrem Çakır  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Pakistan'da haziran sonundan bu yana süren muson yağışlarında can kaybı 221'e yükseldi Fotoğraf: Muhammad Reza/AA

Ankara

Geo News'in haberine göre, Hayber Pahtunhva, Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde etkisini sürdüren muson yağmurları, can ve mal kaybına neden olmaya devam ediyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı afetler sonucunda haziran ayının sonundan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 221'e yükseldiği ifade edildi.

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En fazla can kaybının 135 kişiyle Pencap'ta yaşandığı muson yağışlarında, Hayber Pahtunhva’da 46, Sind’de 22, Belucistan’da 16, başkent İslamabad ile Azad Keşmir’de ise birer kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, aynı dönemde 592 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Güney Asya'da haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

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