Dolar
28.41
Euro
30.48
Altın
1,991.55
ETH/USDT
1,812.90
BTC/USDT
34,685.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki Sderot kentinde gazetecilerin bulunduğu alanın yakınına roket düştü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşuyor İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız
logo
Dünya

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e "Türk Dünyası Yüksek Nişanı" takdim edildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e, Astana'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10. Zirvesi’nde Türk dünyası birliğinin güçlendirilmesine önemli katkılarından dolayı "Türk Dünyası Yüksek Nişanı" takdim edildi.

Meiramgul Kussainova  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e "Türk Dünyası Yüksek Nişanı" takdim edildi

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Astana'da gerçekleşen TDT Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi sonrası ödül töreni düzenlendi.

Törende Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Türk dünyası birliğinin güçlendirilmesine önemli katkılarından dolayı "Türk Dünyası Yüksek Nişanı"nı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu ödülü, gerçek kardeşlik bağları temelinde yeniden büyüyen yakın dostluğumuzun ve işbirliğimizin bir simgesi olarak görüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Saray Akorda'daki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan'ın Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dalaman'a doğal gaz müjdesi sevindirdi
Beyoğlu'nda kalabalık arasında dolar saçan 14 sanığın yargılandığı davada karar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin "Filistin" özel sayısını yayımladı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Mersin'de zıpkınla 150 kilogramlık orkinos avlandı

Benzer haberler

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e "Türk Dünyası Yüksek Nişanı" takdim edildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e "Türk Dünyası Yüksek Nişanı" takdim edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet