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Dünya

Ortak Arap Listesi Bloku'ndan Şeyh Salah'a verilen cezaya tepki

Ortak Arap Listesi Bloku, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırma kararına tepki gösterdi.

Gülşen Topçu   | 11.02.2020
Ortak Arap Listesi Bloku'ndan Şeyh Salah'a verilen cezaya tepki

Kudüs

İsrail Meclisindeki en büyük üçüncü grup olan Ortak Arap Listesi Bloku, İsrail mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırma kararına tepki gösterdi. 

Blok tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salah hakkındaki kararın, İsrail'in zalim siyasi yargılamalarının yeni bir halkası olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Salah'ın yargılanmasının hukuka değil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin faşist mizacına dayandığı" vurgulandı.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah dün, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan mahkemede, yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum edilmişti.

Daha önceki 11 aylık tutukluluk süreci göz önünde bulundurulacak olan Şeyh Salah, 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirecek.

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